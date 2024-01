Zwiastunem nowego kierunku wykładni w sprawach podatkowych staną się zapewne tegoroczne przełomowe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nie trybunałów. Jeśli mówić o zaskoczeniu, to ze strony Trybunału Konstytucyjnego, i to w samej końcówce roku.

Spośród pionierskich orzeczeń sądu kasacyjnego na szczególną uwagę zasługują dwa. W jednym sąd kasacyjny przesądził o braku PIT od świadczeń z tytułu zakwaterowania i transportu pracowników oddelegowanych do pracy za granicę.

W drugim przyznał prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur za najem mieszkań, nawet gdy pracodawca, po ich wynajęciu, udostępnia je nieodpłatnie osobom przez siebie zatrudnionym (co samo w sobie nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT).

W obu tych kwestiach sądy przez lata orzekały inaczej, ale w 2023 r. sąd kasacyjny wziął pod uwagę nowe okoliczności prawne (unijne dyrektywy w sprawie delegowania pracowników) i argumenty, które dotychczas słabiej przebijały się w orzecznictwie.

Wynajmujący wiążą z kolei ogromne nadzieje z wyrokiem NSA w sprawie stawki podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, gdy są one w posiadaniu przedsiębiorcy.

Natomiast nie ma co już liczyć na przywrócenie prawa do kontynuowania podatkowej amortyzacji takich mieszkań i budynków.

Zmiany dla branży hotelarskiej i bankowej

Rok 2023 okazał się pomyślny dla branży hotelarskiej, bo po kilku znamiennych wyrokach sądu kasacyjnego jest już niemal pewne, że usługi hotelarskie nie są objęte podatkiem od przychodów z budynków.

Za to „na tarczy” kończy go branża bankowa; głównie z powodu kolejnych niekorzystnych orzeczeń w sprawach frankowych. Swój kamyk do ogródka dorzucił Naczelny Sąd Administracyjny, odmawiając bankom prawa do odliczania od podatkowego przychodu wydatków ponoszonych w związku z unieważnieniem umów frankowych.

Mijający rok nie obfitował natomiast w przełomowe podatkowe wyroki Trybunał Sprawiedliwości UE. Na szczególną uwagę zasługują dwa. Jeden – potwierdzający, że podatnikowi należy się oprocentowanie nadpłaty za cały czas przetrzymywania przez skarbówkę nienależnie pobranego podatku. Drugi – wykluczający odmowę prawa do odliczenia VAT naliczonego z tego tylko powodu, że transakcja podlegająca opodatkowaniu jest uważana za nieważną na podstawie krajowego prawa cywilnego.

Wyznacznikiem kształtującej się linii orzeczniczej pozostaną również uchwały NSA, w tym zwłaszcza dwie: w sprawie dokumentowania gotówkowych darowizn w celu zastosowania zwolnienia podatkowego oraz w sprawie wykreślenia podatnika z rejestru czynnych podatników VAT. W tej drugiej kwestii trudno mówić o przełomie, bo poszerzony skład sędziowski usankcjonował w zasadzie wieloletnią praktykę organów podatkowych. Raczej więc postawił kropkę nad i.

Naczelny Sąd Administracyjny skierował też w 2023 r. cztery pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Czekamy teraz zatem na odpowiedź:

czy rekompensata wypłacana odrębnemu podmiotowi (operatorowi) przez jednostkę samorządu terytorialnego za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, wchodzi w zakres podstawy opodatkowania VAT (postanowienie z 16 czerwca 2023 r., I FSK 535/20);

czy przyznanie przewoźnikom kolejowym zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji w świetle art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? (postanowienie z 19 kwietnia 2023 r., III FSK 3/22);

czy przez zapłatę należy rozumieć wartość nominalną obejmowanych akcji, czy wartość emisyjną, jeżeli strony określiły, że zapłatę stanowić będzie wartość emisyjna akcji (postanowienie z 24 lutego 2023 r., I FSK 2003/18);

czy rolnik opodatkowany na zasadach ogólnych VAT, który zostaje wywłaszczony z gruntów w zamian za odszkodowanie od Skarbu Państwa, musi rozliczyć VAT z tego tytułu, ponieważ grunty te wykorzystywał w działalności rolniczej podlegającej opodatkowaniu (postanowienie z 18 stycznia 2023 r., I FSK 923/19).©℗

Kluczowe rozstrzygnięcia podatkowe w 2023 r.

Podatek od spadków i darowizn Uchwała z 20 marca 2023 r. (III FPS 3/22)Obdarowany nie może sam sobie wpłacić otrzymanej gotówki. Do zwolnienia darowizny z podatku na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wystarczy wpłata pieniędzy na własny rachunek, nawet gdyby obdarowany czynił to w imieniu darczyńcy. Konieczne jest udokumentowanie, że pieniądze zostały wpłacone przez darczyńcę na rachunek obdarowanego. Podatek dochodowy Wyrok NSA z 1 sierpnia 2023 r. (II FSK 270/21)Nie są przychodem podatkowym pracownika delegowanego do pracy w innym państwie unijnym:• sfinansowanie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania oraz• zwrot ewentualnych wydatków poniesionych samodzielnie z tego tytułu.Powód: przepisy dyrektyw 96/71/WE oraz 2014/67/WE nie uznają za element wynagrodzenia pracownika delegowanego do pracy za granicę kosztów jego transportu i zakwaterowania. Wyrok NSA z 13 lipca 2023 r. (II FSK 119/23)Od 1 stycznia 2023 r. nie można kontynuować amortyzacji podatkowej mieszkań i budynków mieszkalnych. W art. 71 ust. 2 Polskiego Ładu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.) pozwolono tylko przez rok, tj. nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków mieszkalnych i mieszkań nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. Wyrok NSA z 31 stycznia 2023 r. (II FSK 1588/20)Polski płatnik musi ustalać, czy odbiorca dywidendy jest jej rzeczywistym właścicielem (zgodnie z art. 26 ust. 7a w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT), przy czym czyni to z uwzględnieniem własnych możliwości, nie ma obowiązku prowadzenia postępowania tak, jak czynią to organy podatkowe. Wyroki NSA z 4 grudnia 2023 r. (II FSK 334/22) i 6 grudnia 2023 r. (II FSK 1264/23, II FSK 1442/23, II FSK 1443/23, II FSK 1658/23)Unieważnienie umów frankowych oznacza, że bank w ogóle nie miał przychodu. Nie może więc rozliczyć wypłat na rzecz kredytobiorcy jako podatkowego kosztu. VAT Uchwała NSA z 29 maja 2023 r. (I FPS 1/23)Przedmiotem decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na podstawie w art. 33 ordynacji podatkowej nie może być dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112c ustawy o VAT. Uchwała NSA z 23 października 2023 r. (I FPS 3/23)Wykreślenie podatnika z rejestru podatników czynnych w trybie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT jest czynnością materialno-techniczną, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wyrok TSUE z 5 października 2023 r. (sygn. C505/22)Przekazanie prezentu do prenumeraty czasopism w zamian za jej wykupienie jest świadczeniem pomocniczym w stosunku do świadczenia głównego polegającego na dostawie czasopism i wchodzi w zakres tej odpłatnej dostawy. W związku z tym nie należy uważać go za nieodpłatne przekazanie towarów podlegające opodatkowaniu VAT jako samodzielna transakcja. Wyrok TSUE z 25 maja 2023 r. (C-114/22) i wyrok NSA z 7 września 2023 r. (I FSK 897/19)Nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego z tego tylko powodu, że transakcja podlegająca opodatkowaniu jest uważana za nieważną na podstawie krajowego prawa cywilnego. Art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT, który zabrania odliczania VAT z faktur potwierdzających czynności, do których mają zastosowanie art. 58 i art. 83 kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności, jest sprzeczny z unijną dyrektywą VAT. Wyrok NSA z 12 grudnia 2023 r. (I FSK 281/23)Wydatki, które ponosi spółka na wynajęcie mieszkań, by za darmo udostępniać te lokale pracownikom, są pośrednio związane z jej działalnością opodatkowaną VAT. Spółka może więc odliczać podatek naliczony wynikający z faktur za najem, mimo że samo nieodpłatne udostępnienie lokali pracownikom nie jest opodatkowane VAT. Nie można jednak uzależniać prawa do odliczenia VAT od bezpośredniego związku poniesionych wydatków z opodatkowaną sprzedażą lub świadczeniem usług.