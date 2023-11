Podatnik nie musi włączać kasy fiskalnej online ani podłączać jej do internetu w chwili, gdy nie ma możliwości sprzedaży – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który samodzielnie wykonuje meble na wymiar i świadczy usługi stolarskie. Nie ma stałych zleceń. Zdarza się, że po trwających miesiąc rozmowach z klientami nie dochodzi do złożenia zamówienia.

Działalność prowadzi w miejscu zamieszkania (tu projektuje meble) i w wynajmowanym warsztacie. Nie przyjmuje klientów, projekt uzgadnia z nimi i pomiary prowadzi w ich domach. Tam też otrzymuje należność za usługę w chwili ostatecznej realizacji zamówienia.

Wyjaśnił, że sprzedaż rejestruje w kasie fiskalnej online, którą przechowuje w domu (bo w warsztacie jest zbyt duże zapylenie). Włącza ją w chwili wykonywania czynności zawodowych, a więc gdy zaczyna projektować meble lub gdy wychodzi do warsztatu.

Problem polega na tym, że kasa wyłącza się po 15 minutach bezczynności. Przedsiębiorca chciał się upewnić, że po tym czasie nie musi jej ponownie włączać.

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że kasa online powinna być połączona i przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas w czasie prowadzenia sprzedaży na rzecz indywidualnych klientów. Oznacza to także gotowość podatnika do dokonania takiej sprzedaży.

Jeżeli zatem podatnik ma otwarty punkt handlowy, w którym dokonuje sprzedaży np. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to kasa powinna być połączona z internetem w czasie otwarcia tego punktu – podkreślił organ.

Odnosząc się bezpośrednio do sytuacji opisanej we wniosku o interpretację, dyrektor KIS potwierdził, że przedsiębiorca nie musi włączać kasy co 15 minut, tj. za każdym razem, gdy się ona wyłączy. Nie musi mieć kasy włączonej i podłączonej do internetu w chwili, gdy nie jest możliwe dokonanie sprzedaży.

Powinien mieć ją natomiast włączoną i połączoną z internetem w czasie, gdy istnieje choćby potencjalna możliwość sprzedaży.

W omawianej sprawie kasa online musi być włączona i musi mieć zapewnione połączenie z internetem w chwili otrzymania należności po ostatecznej realizacji zamówienia u klienta – wskazał organ.©℗