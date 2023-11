Ubytki stwierdzone w państwie unijnym, do którego zostały wysłane wyroby akcyzowe będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, są opodatkowane tam właśnie – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która sprzedaje etanol kontrahentom w innych krajach UE. Dostawy odbywają się z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zdarza się, że w trakcie transportu powstają różnice pomiędzy ilością etanolu wynikającą z pomiaru dokonanego jeszcze w składzie podatkowym spółki a ilością zmierzoną przy rozładunku w kraju odbiorcy (tj. w składzie podatkowym odbiorcy z innego państwa UE).

Odbiorcy wykazują te różnice w systemie EMCS jako ubytki.

Spółka chciała się upewnić, że powinny być one opodatkowane akcyzą w państwie, w którym zakończono przemieszczanie w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, bo tam są one wykrywane.

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że co do zasady ubytki wyrobów akcyzowych są opodatkowane w państwie UE, w którym powstały. Jeżeli jednak nie można ustalić miejsca, w którym powstały, to akcyza od nich jest w państwie, w którym zostały stwierdzone.

Przy czym każde państwo ustanawia własne zasady i warunki ustalania ubytków wyrobów akcyzowych – podkreślił organ. ©℗