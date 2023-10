Trwają prace nad wydłużeniem o trzy miesiące terminu na złożenie informacji o cenach transferowych przez podatników PIT i CIT – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym w piątek.

To by oznaczało, że informacje TPR-C i TPR-P trzeba będzie przesłać do urzędu skarbowego do końca lutego 2024 r.

Według obecnych przepisów należy to zrobić do 30 listopada br., zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT i art. 11t ust. 1 ustawy o CIT.

Przypomnijmy, że wzory elektronicznych informacji TPR-C i TPR-P (wersja 5) zostały opublikowane dopiero dwa tygodnie temu. Poinformowaliśmy o tym w artykule „Ceny transferowe. Są już nowe druki informacji” (DGP nr 196/2023). Tak późne ich udostępnienie wzbudziło zaniepokojenie firm i ich księgowych.

Terminowe złożenie TPR-C i TPR-P jest bowiem obwarowane surowymi sankcjami karnymi. Zgodnie z art. 80e kodeksu karnego skarbowego kto w ogóle nie złoży informacji, może zapłacić grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych. Za spóźnienie grozi grzywna do 240 stawek dziennych.

Przypomnijmy, że nowe wzory informacji o cenach transferowych musiały zostać opracowane w związku ze zmianami, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Zlikwidowano wówczas obowiązek składania urzędom skarbowym odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (stało się ono elementem składanych informacji).

W odróżnieniu od lat poprzednich TPR-C i TPR-P za 2022 r. będą też przesyłane naczelnikowi US, a nie jak dotąd szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

MF poinformowało, że projekt rozporządzenia, które przedłuży o trzy miesiące termin na złożenie informacji o cenach transferowych, jest obecnie w uzgodnieniach wewnętrznych. Planuje się, że w tym tygodniu zostanie udostępniony do konsultacji zewnętrznych. ©℗