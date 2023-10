Miejscem świadczenia usług nauczania języków obcych online za pośrednictwem platformy jest terytorium kraju, w którym fizycznie znajduje osoba, która udziela lekcji – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która prowadzi działalność w zakresie nauki języków obcych (nie jest jednostką objętą systemem oświaty) i zaplanowała sprzedaż nowej usługi. Chodziło o dostęp do platformy internetowej służącej do nauki języków obcych. Część lekcji za jej pośrednictwem będzie zautomatyzowana (tj. będzie polegać na nauce słówek i ćwiczeniach z ich użyciem), a część będzie wymagała udziału eksperta językowego (uczeń będzie mógł się z nim skonsultować w każdej chwili).

Usługa – jak wyjaśniła spółka – będzie skierowana do klientów spoza Polski, ale mieszkających w Unii Europejskiej. Natomiast większość ekspertów językowych będzie pracować w Polsce, a tylko część z nich będzie mieszkać poza granicami naszego kraju.

Spółka chciała się upewnić, że nowa usługa nie będzie usługą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, a miejscem jej świadczenia będzie Polska. Chciała też uzyskać potwierdzenie, że będzie mogła zastosować w tym zakresie zwolnienie z VAT przewidziane dla nauczania języków obcych (art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT).

Dyrektor KIS potwierdził, że nowa usługa nie będzie usługą elektroniczną, bo musiałaby być zautomatyzowana, a udział człowieka musiałby być niewielki. Warunek ten nie zostanie spełniony przy nauczaniu języków obcych, ponieważ z opisu przedstawionego przez spółkę wynikało, że udział eksperta językowego w lekcji będzie znaczący.

Dyrektor KIS potwierdził też, że spółka będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Nie zgodził się natomiast z nią, że zawsze miejscem świadczenia nowych usług będzie Polska. Przypomniał, że w art. 28k ust. 1 ustawy o VAT ustawodawca określił szczegółowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług m.in. elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, wiążąc to miejsce z miejscem siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłym miejscem pobytu usługobiorcy.

Podkreślił jednak, że ponieważ usługa nauczania języków obcych online, którą będzie oferowała spółka, nie jest usługą elektroniczną, to miejsce jej świadczenia określa reguła, o której mowa w art. 28g ust. 2 ustawy. Będzie to zatem miejsce, gdzie działalność ta faktycznie będzie wykonywana.

W przypadku spółki – jak wyjaśnił dyrektor KIS – będzie to terytorium tego kraju, gdzie fizycznie będzie się znajdował ekspert językowy i skąd będzie prowadził naukę języka obcego.

Jeżeli kurs będzie prowadzony przez ekspertów językowych znajdujących się poza Polską, to miejscem wykonania usługi nie będzie terytorium RP. W konsekwencji miejsce opodatkowania będzie również poza terytorium Polski – wyjaśnił organ.©℗