Pracodawca nie musi pobierać zaliczek na PIT od przekazywanych pracownikom z okazji jubileuszu voucherów do spa i od sprzętu AGD, ponieważ jest to darowizna, a nie przychód ze stosunku pracy – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w trzech interpretacjach.

O jedną z nich wystąpiła spółka, która przekazuje pracownikom nagrody jubileuszowe w postaci vouchera na pobyt w hotelu spa. Jednostkowa wartość vouchera dla osoby, która obchodzi 5-lecie pracy, to ok. 1500 zł, a powyżej 5 lat – ok. 2500 zł.

Drugą interpretację otrzymała spółka, która w zależności od jubileuszowych lat (5-, 10-, 15-, 20- lub 25-lecie) przekazuje pracownikom sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak: blender sportowy, odkurzacz, robot kuchenny, oczyszczacz powietrza itp. Wartość rynkowa pojedynczej sztuki wynosi od 160 zł do 1900 zł.

Obie spółki wyjaśniły, że prawo do prezentu nie wynika z umów o pracę, regulaminów pracy ani innych aktów wewnętrznych. Obdarowany nie może dochodzić wydania prezentu na podstawie żadnego stosunku prawnego.

Spółki były zdania, że prezenty te nie są dla osób, które je otrzymują, przychodem ze stosunku pracy, tylko darowizną.

Bez przychodu…

Dyrektor KIS potwierdził, że darowizna, która nie stanowi dla pracowników dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę, podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W tym zakresie nie ma podatku dochodowego, bo tak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Podobnie dyrektor KIS stwierdził w trzeciej interpretacji, wydanej 13 października br.

We wszystkich trzech przywołał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), z którego wynikało, że co do zasady pracodawcy nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Zarazem jednak – jak dodał TK – nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Gdyby zdarzyło się, że pracodawca chce rzeczywiście obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn – wyjaśnił TK.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2023 r. kwota wolna dla darowizn od osób z III grupy podatkowej (tj. spoza rodziny) wynosi 5733 zł.

…ale nie zawsze

Inaczej jest, gdy pracodawca daje zatrudnionym vouchery lub inne nagrody rzeczowe, by zachęcić ich do częstszej pracy w biurze. W takiej sytuacji musi on doliczyć wartość tych świadczeń do przychodu ze stosunku pracy. W tym przypadku nie ma bowiem mowy o darowiźnie, co stwierdził dyrektor KIS w interpretacji z 21 lipca 2023 r. (sygn. 0114-KDWP.4011.59.2023.1.IG). Pisaliśmy o tym w artykule „Zachęty do powrotu pracowników do biura to nie darowizna” (DGP nr 147/2023).©℗