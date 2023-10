Przedsiębiorca, który wystawia fakturę w następnym miesiącu po wykonaniu usługi i do końca tego miesiąca otrzymuje wynagrodzenie, i tak musi wpłacić zaliczkę na podatek do 20. dnia miesiąca po wykonaniu usługi, a nie po wystawieniu faktury – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadał lekarz, który świadczy usługi medyczne na rzecz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a od przychodów z tego tytułu płaci ryczałt ewidencjonowany według stawki 14 proc. Z podpisanych przez niego umów wynika, że faktury za wykonaną usługę medyczną są wystawiane do 10. dnia następnego miesiąca, a wynagrodzenie ma być zapłacone do końca tego miesiąca. Przykładowo gdy usługa została wykonana w kwietniu, to przedsiębiorca wystawia fakturę do 10 maja, a wynagrodzenie otrzymuje do 31 maja.

Lekarz uważał, że w takiej sytuacji powinien wpłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dopiero w miesiącu następnym po wystawieniu faktury. W podanym przykładzie zatem płaciłby on ryczałt od przychodu z tytułu usługi wykonanej w kwietniu dopiero do 20 czerwca.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przywołał art. 14 ust. 1e ustawy o PIT, z którego wynika, iż jeśli strony „ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku”.

Wyjaśnił, że przepis ten dotyczy sposobu rozliczania usług o charakterze ciągłym, gdy strony uzgodnią, że regulowanie wzajemnych należności i zobowiązań obejmuje kolejne wyodrębnione umownie okresy świadczenia usług.

Dodał, że z taką sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku, ponieważ w umowie ustalono, że wynagrodzenie za usługi będzie rozliczane co miesiąc. Zatem datą powstania przychodu będzie ostatni dzień każdego miesiąca – podsumował dyrektor KIS.

W przypadku usługi wykonanej w kwietniu byłby to 30 kwietnia, co oznaczałoby, że przedsiębiorca musi wpłacić ryczałt do 20 maja. ©℗