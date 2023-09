Płyn do papierosów elektronicznych, którego jakość badają kontrahenci producenta, a nie jego pracownicy, nie jest zwolniony z podatku akcyzowego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spółka, która o to spytała, otrzymała wcześniej inną interpretację – z 23 maja 2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.89.2023.1.AM). Wtedy chodziło o płyn do papierosów elektronicznych testowany organoleptycznie przez pracowników działu badawczo-rozwojowego (B+R) spółki. Dyrektor KIS potwierdził, że taki płyn jest zwolniony z akcyzy na podstawie par. 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1178 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem wolny od podatku jest płyn do e-papierosów, który został przeznaczony m.in. do badań związanych z jakością produktu.

Spółka wpadła teraz na inny pomysł – aby jakość płynu testowali sami klienci. Mieliby oni robić to samo, co wcześniej pracownicy działu B+R – wdychać parę z płynu i za pomocą własnych zmysłów oceniać jakość wyrobu i surowców wykorzystanych do jego produkcji. Następnie próbki przetestowanego płynu byłyby przesyłane do działu B+R spółki na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy.

Spółka była zdania, że będzie mogła skorzystać ze zwolnienia akcyzowego na tej samej podstawie co dotychczas. Przekonywała, że w świetle rozporządzenia z 28 czerwca 2021 r. nie ma znaczenia, kto dokonuje testów, liczy się jedynie nadzorowanie ich przez dział B+R producenta wyrobu oraz odpowiednie udokumentowanie obrotu.

Innego zdania był dyrektor KIS. Wskazał, że rozporządzenie z 28 czerwca 2021 r. zwalnia z akcyzy płyn do e-papierosów wykorzystywany do badań naukowych lub badań związanych z jego jakością m.in. w sytuacji, gdy zostanie on dostarczony ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego, a następnie zużyty, czyli definitywnie wykorzystany, przez podmiot zużywający. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku akcyzowym podmiotem zużywającym jest ten, który wyroby objęte zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Zatem badania jakości powinien dokonać podmiot zużywający, czyli w tym wypadku pracownicy B+R spółki – stwierdził dyrektor KIS.

Natomiast jej klienci (niezależne podmioty gospodarcze) nie będą mieli statusu podmiotu zużywającego, który nabyte w ramach zwolnienia wyroby akcyzowe będzie zużywać do celów uprawniających do zwolnienia – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Dlatego uznał, że w tym wypadku zwolnienie z podatku nie wchodzi w grę.©℗