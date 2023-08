Wydatki związane z relokacją z Korei Południowej do Polski członków rodziny pracownika mogą być dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodów – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o spółkę, która realizuje inwestycję polegającą na budowie zakładu produkcyjnego. Budowa wymaga znajomości najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Posiada je kadra zarządzająca zatrudniona w Korei Południowej u głównego udziałowca polskiej spółki.

Dlatego pracownicy ci zostali oddelegowani do Polski. Warunkiem przyjazdu niektórych z nich było sprowadzeniem do Polski również żony oraz dzieci, ponieważ okresy oddelegowania pracownika wynoszą ponad rok, a niejednokrotnie są znacznie dłuższe.

Wątpliwości spółki dotyczyły kosztów związanych z przeprowadzką rodzin pracowników: biletów lotniczych dla nich, transportu na terenie Polski, tłumaczeń, załatwiania formalności, usług prawniczych i pośrednictwa w załatwieniu legalizacji pobytu, kosztów szkoły międzynarodowej dla dzieci pracownika, najmu mieszkania dla rodziny pracownika i jego samego.

Spółka chciała uzyskać pewność, że wszystkie te wydatki może odliczać od przychodu, bo – jak tłumaczyła – mają one związek z pozyskaniem pracowników.

Dyrektor KIS to potwierdził. Uznał, że choć ponoszone przez spółkę wydatki nie są bezpośrednio związane z jej przychodami, to jednak pozostają w ścisłym związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Skoro zobowiązanie spółki do pokrycia kosztów sprowadzenia rodzin pracowników było warunkiem pozyskania fachowej kadry, koniecznej dla realizacji prowadzonej inwestycji, to poniesienie dodatkowych kosztów było konieczne i racjonalnie uzasadnione i prowadzi do osiągnięcia przychodów w przyszłości – stwierdził dyrektor KIS. ©℗