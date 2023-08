Od pięciu lat trwa niepewność, jak liczyć podatek od darowizny, gdy obdarowany wykonał polecenie darczyńcy. Teraz fiskus wpadł na pomysł, że jeżeli polecenie zostało wykonane w dniu darowizny, to podatku nie ma, ale jeśli nazajutrz, to… jest.

Przyczyną zamieszania stały się wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego sprzed pięciu lat. Ich sedno sprowadzało się do tego, że darczyńca może przekazać pieniądze obdarowanemu z poleceniem, aby ten kupił sobie za nie mieszkanie. Wówczas wartość darowizny (np. 700 tys. zł) zostanie obniżona o wartość polecenia (również 700 tys. zł), przez co podatek wyniesie 0 zł. Ustawa o podatku od spadków i darowizn rzeczywiście pozwala zaliczyć wartość polecenia w ciężar darowizny, a więc pomniejszyć podstawę opodatkowania. Wymaga jedynie, aby polecenie zostało wykonane.

Fiskus, który stara się, jak może, wybrnąć z kłopotu i zapewnić budżetowi państwa dochody, tłumaczył najpierw, że sąd odsłonił tylko jedną stronę medalu. Druga jest taka, że jeśli nie ma podatku od darowizny, to jest od nabycia tytułem polecenia – pouczało Ministerstwo Finansów. Obecnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej twierdzi jeszcze inaczej. Uważa, że wartość darowizny można pomniejszyć tylko wtedy, gdy polecenie zostało wykonane tego samego dnia. Zdaniem doradców podatkowych taka wykładnia jest kuriozalna. – Nie można mylić powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania polecenia darczyńcy z prawem do rozliczenia ciężaru takiej darowizny – uważa Jacek Drosik, doradca podatkowy w KPMG w Polsce. Co na to sądy? Te nie zgadzają się ani z fiskusem, ani z wyrokami NSA z 2018 r.

Uważają, że od wartości darowizny można odliczyć wartość polecenia, tylko gdy jego wykonanie odbywa się kosztem majątku obdarowanego. Innymi słowy, obdarowany może odliczyć wartość polecenia, gdy zgodnie z wolą darczyńców wybudował za część otrzymanej kwoty nagrobek dla dziadków albo kupił wózek dla niepełnosprawnego brata. Nie może jednak odliczyć wartości kupionego sobie mieszkania, bo nie będzie to żaden ciężar darowizny. Nic mu przecież z jego majątku nie ubędzie – tłumaczą sądy. Doradcy podatkowi uważają, że to jedyna logiczna wykładnia, ale – jak mówią – czas zmienić same przepisy, by nie budziły żadnych wątpliwości.

Więcej w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.