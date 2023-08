Przed radnymi w największych polskich miastach podjęcie decyzji w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku. Maksymalny możliwy wzrost tej opłaty związany jest ze wskaźnikiem inflacji w I półroczu roku poprzedniego. W rezultacie stawki mogą pójść do góry nawet o 15 proc.. Już wiadomo, że na rekordową podwyżkę prawdopodobnie zdecydują się Warszawa i Gdańsk. Czy tak samo zrobią inne polskie miasta? Pytamy przedstawicieli urzędów.

Jak informowaliśmy wcześniej, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z dnia 14 lipca 2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. wyniósł o 115,0 - co oznacza wzrost cen w stosunku do I półrocza 2022 r. o 15%. W rezultacie stawki podatku od nieruchomości mogą w przyszłym roku pójść do góry nawet o 15% względem 2023 roku.

Jest już prawie pewne, że o 15% stawki wzrosną w 2024 roku w Warszawie, ponieważ w tym mieście utrwaloną praktyką jest to, że podwyżka jest analogiczna do wskaźnika inflacji. Jak informuje Marta Sobota, dyrektor Centrum Obsługi Podatnika i Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy, zgodnie z przyjętymi założeniami, miasto z roku na rok dąży do zachowania realnej wartości stawek podatku od nieruchomości. - W 2015 r. i 2016 r. wobec spadku cen o - odpowiednio - 1,2% i 0,9%, stawki podatku od nieruchomości na lata 2016-2017 zostały obniżone. W kolejnych latach, wobec występowania inflacji (2017 r. - 1,9%, 2018 r. - 1,6%, 2019 r. - 1,8%, 2020 r. - 3,9%, 2021 r. - 3,6%, 2022 - 11,8%) stawki podatku od nieruchomości na lata 2018-2023 były dostosowane do realnej wielkości zgodnie ze wskaźnikiem inflacyjnym - wylicza przedstawicielka warszawskiego urzędu. Decyzję w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok podejmie Rada m.st. Warszawy. Decyzja co do skali podwyżki stawek nie została jeszcze podjęta.

Analogiczną podwyżkę zapowiadają urzędnicy w Gdańsku. - Wieloletnią praktyką jest, że w corocznej nowelizacji stawek podatku od nieruchomości na kolejny rok przyjmujemy wielkości określone w obwieszczeniach Ministerstwa Finansów - mówi Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska.

Podobnie w Łodzi stawki podatku od nieruchomości wzrosną prawdopodobnie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z komunikatu Prezesa GUS, czyli o 15%. Do maksymalnej podwyżki o ten wskaźnik (wówczas 11,8%) doszło tu w ubiegłym roku. - Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do radnych Rady Miejskiej w Łodzi, którzy po wzięciu pod uwagę szeregu opisanych wyżej okoliczności i uwarunkowań makroekonomicznych, podejmą stosowną uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - dowiadujemy się z Departamentu Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi.

Również we Wrocławiu w 2023 roku stawki podatku od nieruchomości wzrosły względem poprzedniego roku o prawie 12%. Jak wskazuje Marcin Obłoza z Wydziału Komunikacji Społecznej wrocławskiego magistratu, w przypadku lokali mieszkalnych o średniej powierzchni 55 mkw., wzrost stawki, który nastąpił z 2022 na 2023 rok przełożył się na wyższe opłaty zaledwie o około 10 zł w skali całego roku podatkowego, co nie stanowi nadmiernego obciążenia dla gospodarstw domowych, a "miasto zyskało wymierny dochód, który może przeznaczyć na realizacje zadań związanych z polepszeniem jakości życia mieszkańców." - Wzrost stawek dla przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uzasadniony jest charakterem nieruchomości, które służą celom gospodarczym. Opodatkowanie tych nieruchomości pozwala miastu tworzyć dogodne warunki do prowadzenia i rozwijania działalności w wielu gałęziach gospodarki. Nie bez znaczenia jest także fakt, że Wrocław od wielu lat oferuje wymierne wsparcie przedsiębiorcom w zakresie opodatkowania ich nieruchomości w postaci zwolnień podatkowych w ramach programów pomocowych - tłumaczy Marcin Obłoza. Jak dodaje urzędnik, obecnie trwają prace związane ze szczegółową analizą i planowaniem wysokości dochodu z tytułu podatku od nieruchomości na kolejny rok podatkowy.

W Krakowie stawki w 2023 względem 2022 roku wzrosły "jedynie" o 10 proc. Rada Miasta Krakowa uchwaliła wówczas preferencyjne stawki podatku od nieruchomości dla wybranych rodzajów działalności poniżej ich maksymalnej dopuszczalnej wysokości. Chodzi m.in. o branże chronione i zanikające, działalność związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w zakresie kultury fizycznej i sportu czy statutową działalność prowadzoną przez organizacje pożytku publicznego. - Prognozowanie dotyczące wysokości stawek na rok 2023 jest przedwczesne, ponieważ nie została jeszcze podjęta uchwała Rady Miasta Krakowa w tej kwestii - informuje Andrzej Bielski, dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa.

W Poznaniu stawki podatku od nieruchomości, które obowiązują od 2023 roku zostały podwyższone o 11,8% w porównaniu do stawek z 2022 r., podobnie jak w Warszawie i Gdańsku. - Warto zaznaczyć, że procentowy wzrost stawek nie rekompensował faktycznego poziomu inflacji, która w listopadzie 2022 r. wyniosła 17,5%. Dodatkowo Rada Miasta Poznania uchwaliła preferencyjną stawkę 14,39 zł za 1 mkw. dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej spełniających warunki określone w uchwale (rodzaj działalności, obszar, wybudowane przed 1 stycznia 1990 r.) - wymienia Pola Insiak, zastępczyni dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Poznania.

W sprawie wzrostu stawek podatku od nieruchomości w Poznaniu w 2024 roku decyzja jeszcze nie została podjęta. - Wysokość zaproponowanych stawek będzie miała wpływ na projekt budżetu na kolejny rok po stronie dochodowej. Obecnie nie zostały jeszcze przyjęte założenia do projektu budżetu na 2024 rok - podkreśla Pola Insiak.