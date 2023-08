Przykład

Przykład

Podatnik otrzymał od swojego dziadka darowiznę pieniężną w wysokości 200 000 złotych. Wartość tej darowizny przekracza kwotę wolną od podatku. Dziadek, aby spełnić formalności, udał się do notariusza i sporządził akt notarialny potwierdzający przekazanie wnukowi pieniędzy. Akt ten został podpisany przez obie strony i notariusza. Z chwilą podpisania aktu notarialnego przez strony, powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabycia darowizny. Oznacza to, że podatnik będzie musiał zgłosić ten fakt do organu podatkowego i uiścić odpowiedni podatek od wartości otrzymanej darowizny. Jeśli nie zgłosi tego do opodatkowania, to powstaną konsekwencje podatkowe.

Przykład sytuacji nr 1: Po pewnym czasie podatnik przeglądając swoje dokumenty zauważa, że nie zgłosił darowizny do opodatkowania. Zdecydowany zareagować, tworzy pismo informujące organ podatkowy o otrzymanej darowiźnie i przekazuje je do odpowiedniego urzędu. W momencie złożenia tego pisma, powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia darowizny. Teraz podatnik będzie zobowiązany do uregulowania zaległego podatku oraz odsetek.

Przykład sytuacji nr 2: Podatnik otrzymuje wezwanie od organu podatkowego w związku z inną sprawą podatkową. W trakcie rozmowy z pracownikiem urzędu, podatnik wspomina, że otrzymał darowiznę od swojego dziadka. To wystarcza, aby organ podatkowy mógł rozpocząć postępowanie w sprawie niewłaściwie zgłoszonej darowizny. W momencie, gdy podatnik podczas rozmowy z pracownikiem urzędu powołał się na otrzymaną darowiznę, powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabycia tej darowizny. Teraz podatnik będzie musiał zająć się uregulowaniem zobowiązania podatkowego.