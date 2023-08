Brak możliwości powiązania usługi z konkretną nieruchomością wyklucza możliwość opodatkowania VAT w miejscu położenia nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Chodziło o Polską Agencję Kosmiczną, która rozwija sieć sensorów służących do monitorowania obiektów znajdujących się na orbicie ziemskiej i do przesyłania danych. Są to konstrukcje przytwierdzone na stałe do gruntu. Istotna jest sama lokalizacja sensorów. W tej sprawie chodziło o sensory znajdujące się poza terytorium kraju.

PAK zawarła więc umowę na usługę dostarczania danych z tych sensorów. Świadczący usługę dostarcza dane drogą mailową. Sporządza przy tym comiesięczne raporty z postępu wykonania zamówienia. Po ich zatwierdzeniu przez PAN wykonawca usługi wystawia co miesiąc faktury.

Wątpliwości dotyczyły tego, gdzie dla celów VAT znajduje się miejsce świadczenia usług. PAK uważała, że są to usługi związane z nieruchomościami, bo sensorów nie można w łatwy sposób zdemontować. Technicznie wprawdzie jest to możliwe, ale – jak tłumaczyła agencja – pociągałoby to za sobą zmianę treści przekazywanych danych. Byłyby to bowiem dane z innej lokalizacji geograficznej, przez co ich przydatność byłaby dyskusyjna i wymagała analiz merytorycznych.

PAK była więc zdania, że miejsce świadczenia tych usług nie znajduje się na terytorium Polski, tylko tam, gdzie sensory są zlokalizowane. Zgodnie bowiem z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 7 marca 2023 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.450.2022. 2.MR) wyjaśnił, że usługi polegające na dostarczaniu danych nie są związane bezpośrednio z nieruchomością, na której są zainstalowane sensory służące do pobierania tych danych. Przedmiotem usługi nie jest bowiem korzystanie z określonej, znajdującej się w innym kraju nieruchomości, tylko pozyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie danych.

Uznał więc, że w sprawie nie ma zastosowania art. 28e ustawy o VAT, tylko zasady ogólne. Przypomniał, że zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejsce świadczenia (opodatkowania) usług znajduje się w kraju siedziby podatnika, czyli w tym wypadku w Polsce.

To oznacza, że nabywanie tych usług stanowi dla PAK import usług.

Stanowisko to zaakceptował WSA w Gdańsku. W uzasadnieniu sędzia Krzysztof Przasnyski wyjaśnił, że dla uznania danej usługi za związaną z nie ruchomością konieczne jest, aby przedmiotem świadczenia usług była sama nieruchomość. – Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy nieruchomość stanowi centralny i nieodzowny element tego świadczenia – tłumaczył sędzia.

Natomiast brak możliwości powiązania usługi z konkretną nieruchomością wyklucza – zdaniem sądu – stosowanie art. 28e ustawy o VAT.

Sędzia Przasnyski dodał, że również przesyłane dane nie będą dotyczyć konkretnych nieruchomości, dlatego nie można utożsamiać tej usługi z lokalizacją konkretnych nieruchomości.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo