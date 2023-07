Składanie tej informacji dotyczącej krajowych schematów podatkowych było zawieszone od 31 marca 2020 r. do 31 lipca 2023 r. Tym samym 1 sierpnia to czas na realizację zaległego obowiązku. Nie ma znaczenia, że termin na MDR-1 upływa dopiero 30 sierpnia 2023 r. – wynika ze stanowiska MF.

W związku z tym, że od 1 lipca 2023 r. nie obowiązuje już w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, z końcem lipca kończy się okres zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych. Zgodnie bowiem z przepisami epidemicznymi zawieszenie terminów obowiązuje do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Termin na złożenie MDR-1 (składanych przez korzystających, promotorów oraz wspomagających) według przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1234; dalej: ordynacja podatkowa) to 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. W konsekwencji do 30 sierpnia 2023 r. należy złożyć MDR-1 w odniesieniu do których podatnik korzystał do tej pory z zawieszenia. I jeżeli chodzi o takie zgłoszenie, sprawa terminu jest jasna, a resort finansów potwierdził to w odpowiedzi na pytanie skierowane przez redakcję DGP.

Zgoła inaczej jest przypadku MDR-3. Tu, inaczej niż przy MDR-1, termin do złożenia nie został określony w dniach, lecz jest powiązany z momentem złożenia deklaracji. Jak bowiem stanowi art. 86j par. 1 ordynacji podatkowej, korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację, według ustalonego wzoru, o zastosowaniu schematu podatkowego zawierającą:

NSP (tj. numer schematu podatkowego) tego schematu podatkowego,

wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego – jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.

Z przywołanych przepisów można wnioskować – tak jak stwierdziło MF – że po odwieszeniu biegu terminów do złożenia MDR podmioty zobligowane do składania MDR-3 nie skorzystają z żadnego odsunięcia w czasie ponad okres zawieszenia. Chociaż rozwiązanie takie może nie podobać się podatnikom, to wobec treści przepisów, jakie zafundował nam ustawodawca, wykładnia ta zdaje się być faktycznie uzasadniona. Mylące może być to, że termin do złożenia MDR-1 upłynie później – ale nawet jeżeli rozwiązanie takie jest nieintuicyjne, formalnie rzecz biorąc brak NSP czy nawet złożenia MDR-1 nie stoi na przeszkodzie realizacji obowiązku w zakresie złożenia MDR-3. Szkoda, że ustawodawca nie zdecydował się na zastosowanie innego rozwiązania, bardziej akceptowalnego dla podatników (bez szkody dla organów), ale w przypadku przepisów normujących schematy podatkowe podatnicy powinni chyba przyzwyczaić się do nie do końca zrozumiałych posunięć prawodawcy (przecież samo wprowadzenie obowiązku raportowania schematów innych niż transgraniczne jest dalece kontrowersyjne).

Niezależnie od powyższych zastrzeżeń nie można zapominać, że niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych stanowi czyn karalny, zagrożony sankcją karnoskarbową. I tak m.in. za nieprzekazanie właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazanie ich po terminie grozi kara grzywny w maksymalnej wysokości do 720 stawek dziennych (tj. obecnie maksymalnie 34,56 mln zł). ©℗

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów z 26 lipca 2023 r. na pytania zadane przez DGP