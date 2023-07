Znaczący wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnich latach, spowodował, że za 2024 rok zapłacimy najwyższy od 25 lat podatek od nieruchomości. Konsekwencją dużego wzrostu inflacji, będzie najwyższy poziom zobowiązania podatkowego odnośnie do nieruchomości na przełomie ostatnich dekad. Warto już teraz zapoznać się z przyszłymi stawkami podatku od nieruchomości i uwzględnić je w budżetach domowych lub w budżetach przedsiębiorstw.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Minister Finansów w drodze obwieszczenia ustala górne granice stawek kwotowych dla podatku od nieruchomości. Obowiązujące w danym roku podatkowym stawki, ulegają corocznym zmianom na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Konsekwencją przekroczonego celu inflacyjnego - inflacja za pierwsze półrocze 2023 rok wyniosła zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 15 proc. - stawki podatku od nieruchomości będą mogły wzrosnąć aż o 15 proc,.

W praktyce oznacza to, że właściciele nieruchomości mieszkalnych zapłacą podatek w wysokości 1,15 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, w stosunku do aktualnie obowiązującej stawki 1 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynku. Przykładowy właściciel mieszkania o powierzchni 100 m2, zapłaci więc podatek w wysokości 115 zł, zamiast dotychczasowych 100 zł.

Różnicę w stawce podatkowej wyjątkowo odczują przedsiębiorcy wykorzystujący budynki lub ich części do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ich przypadku podwyżka wyniesie 4,32 zł od m2 nieruchomości. W perspektywie na 2024 r. może być to obciążenie w wysokości 33,10 zł za m2 w porównaniu do 28,78 zł za m2 w bieżącym roku. Obrazując przykładem posiadając 200-metrowy lokal użytkowy, w 2024 r. zapłacimy 6.620,00 zł podatku na tle 5.756,00 zł za bieżący rok.

Warto zaznaczyć, że o ostatecznej wysokości podatku od nieruchomości za 2024 rok zadecyduje rada gminy właściwa dla obszaru administracyjnego na terenie, którego znajduje się nasza nieruchomość. Choć wskaźnik inflacji i idące za nim obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych wyznacza jedynie maksymalną granicę ciężaru opodatkowania nieruchomości, to w dobie deficytu wpływów podatkowych na poziomie podatków lokalnych, należy być przygotowanym na poziom najwyższych stawek.