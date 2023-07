Ważne

Od 1 lipca 2023 r. został podniesiony miesięczny próg dochodowy decydujący o prowadzeniu działalności nierejestrowanej – z 50 proc. do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy spełnieniu warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy). Limit wynosi więc 2,7 tys. zł brutto miesięcznie (minimalne wynagrodzenie od 1 lipca br. to 3,6 tys. zł). W pierwszej połowie br. było to 1745 zł (50 proc. × minimalne wynagrodzenie w wysokości 3490 zł).