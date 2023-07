Jeżeli klient zapłaci za usługę kartą przy użyciu terminala płatniczego, to uczyni to za pośrednictwem banku i sprzedający nie musi ewidencjonować tej transakcji w kasie fiskalnej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Chodziło o spółkę, która zajmuje się krótko- i długo terminowym najmem samochodów. Chciała się ona upewnić, że świadcząc te usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej.

Powołała się tu na poz. 39 załącznika do ówczesnego rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2454). Obecnie podobne zwolnienie wynika z poz. 37 załącznika do rozporządzenia z 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2442 ze zm.).

Przysługiwało ono (i nadal przysługuje) pod dwoma warunkami. Po pierwsze, usługodawca musi otrzymać zapłatę w całości na swój rachunek, za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK. Po drugie, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej czynności dotyczyła zapłata.

Spółka uważała, że spełnia oba te warunki. Argumentowała, że wszystkie płatności u niej są dokonywane w czterech formach:

tradycyjnego przelewu bankowego,

przelewu online (internetowego) lub płatności kartą płatniczą w internecie w formie usługi oferowanej przez internetowy system płatności Tpay.com (rozwiązanie podobne jak PayU czy Przelewy24),

płatności kartą płatniczą przyjmowanych przez pracownika przy użyciu terminala płatniczego,

wpłaty klienta na rachunek bankowy spółki bezpośrednio w oddziale banku lub poczty.

Spółka wyjaśniła, że w każdym przypadku można połączyć wpłatę z transakcją.

Dyrektor KIS uznał jednak, że zwolnienie z kas fiskalnych nie przysługuje, gdy klient płaci kartą przy użyciu terminala płatniczego. W tym wypadku nie jest spełniony warunek, aby zapłata została dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK. Wymóg ten spełniają tylko trzy pozostałe sposoby płatności – stwierdził organ.

Innego zdania był WSA w Krakowie. Wytknął fiskusowi niekonsekwencję: z jednej strony bowiem organ uznał za spełnione warunki zwolnienia przy płatności kartą za pośrednictwem pośrednika internetowego (Tpay.com), z drugiej natomiast, z niezrozumiałych względów nie zgodził się na zwolnienie w przypadku płatności kartą przy użyciu terminala płatniczego, mimo że – jak podkreślił WSA – obie płatności niczym się nie różnią. Często – jak dodał sąd – operatorem tych dwóch usług jest ten sam podmiot.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił też, że w świetle prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.) zapłata kartą płatniczą stanowi płatność bezgotówkową.

Wyrok jest nieprawomocny.

OPINIA

Trudno było zrozumieć wykładnię fiskusa

Sąd słusznie nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego, trudnym do zrozumienia i uzasadnienia. Ten bowiem inaczej zakwalifikował analogiczne sytuacje, tj. dokonanie przez klienta płatności w formie przelewu online lub kartą płatniczą przez internet, oraz zapłatę kartą z wykorzystaniem terminala płatniczego bezpośrednio u sprzedawcy. Obie formy skutkują wpływem środków na rachunek bankowy sprzedawcy, a transakcja jest ewidencjonowana.

Sąd słusznie też zwrócił uwagę na nieprawidłowość podejścia organu podatkowego, który z niezrozumiałych względów tak samo potraktował zarówno płatność kartą przy użyciu terminala, jak i płatność gotówkową. Bez wątpienia nie mamy tutaj do czynienia z fizycznym przekazaniem gotówki. Sprzedawca, otrzymując zapłatę kartą przy użyciu terminala, dostaje ją na swój rachunek bankowy. Taka transakcja jest możliwa do zidentyfikowania (zarówno dane nabywcy, jak i jej przedmiot), co potwierdza spełnienie przesłanek zwolnienia.

