Dziecięca książka ułatwiająca naukę czytania, do której dołączone zostały plansze z puzzlami, powinna być opodatkowana według 5-proc. stawki VAT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, zmieniając wydaną wcześniej wiążącą informację stawkową.

W pierwszej instancji dyrektor KIS twierdził inaczej. Uważał, że jest to dziecięca zabawka, dla której właściwa jest 23-proc. stawka VAT. Takiego zdania był w wiążącej informacji stawkowej wydanej 29 marca 2023 r. (sygn. 0112-KDSL2-1.440.59.2023.1.MW). Teraz jednak zmienił stanowisko w drugiej instancji. Zmieniona wiążąca informacja stawkowa będzie ważna do 1 czerwca 2028 r., chyba że wcześniej wygaśnie z mocy prawa, bo zmienią się przepisy odnoszące się do tego towaru.

Wniosek podatnika dotyczył książki edukacyjnej, która ułatwia małym dzieciom naukę czytania, ponieważ zawiera wyrazy z podziałem na sylaby. Książka zawiera zadania edukacyjne, bogate ilustracje oraz rymowane wiersze. Tekst z podziałem na sylaby jest duży i wyraźny, a podział sylabowy dobrze zilustrowany, co ułatwia naukę.

Dodatkowo do książki dołączono kilka plansz z puzzlami, które zostały zintegrowane z jej stronami. Książka w opinii podatnika jest dzięki temu świetną pomocą do nauki liter, sylab, a w konsekwencji – pełnych słów.

To oznacza, że badany produkt powinien zostać uznany za książkę dziecięcą, opodatkowaną według stawki 5 proc. na podstawie pozycji 19 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – argumentował podatnik.

Dyrektor KIS w pierwotnie wydanej wiążącej informacji stawkowej był innego zdania. Uznał, że właściwości analizowanego produktu pozwalają zakwalifikować go do działu 95 Nomenklatury Scalonej. Jest w nim mowa o zabawkach, grach i przyborach sportowych. Takie produkty powinny być opodatkowane według 23-proc. stawki VAT. Podatnik odwołał się od tej decyzji i tym razem udało mu się przekonać dyrektora KIS.

Po ponownym przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego doszedł on do wniosku, że produkt posiada właściwości towarów z działu 49 Nomenklatury Scalonej, obejmującego wszystkie materiały drukowane. Pod pozycją 4903 wspomnianego działu sklasyfikowane zostały książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania. Dyrektor KIS podkreślił, że chodzi o wszelkiego rodzaju dziecięce książki obrazkowe, których nie można uznać za zabawki. Dotyczy to także badanego produktu, który służy nauce czytania w pierwszych stadiach edukacji, a nie dziecięcej zabawie. Powinien więc zostać opodatkowany według 5-proc. stawki VAT – podsumował dyrektor KIS.©℗