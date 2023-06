Najmłodszy podatnik, który w tym roku zalogował się do systemu Twój e-PIT, ma 18 lat, a najstarszy – 108 lat. Natomiast 112 lat miał najstarszy podatnik, któremu system Twój e-PIT automatycznie zaakceptował zeznanie.

W sumie prawie 20 mln zeznań podatkowych za 2022 r. zostało złożonych elektronicznie, z czego większość, bo aż 11,9 mln, za pomocą usługi Twój e-PIT – poinformowała wczoraj Anna Chałupa, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Tylko 1,3 mln zeznań wpłynęło do skarbówki w wersji papierowej.

Na rozliczenie PIT podatnicy mieli czas do 2 maja br.

Co z objaśnieniami

Natomiast firmy powinny rozliczyć się z ubiegłorocznych dochodów (złożyć deklarację CIT) do końca czerwca, ponieważ ustawowy termin został w tym roku przesunięty o trzy miesiące. Po raz pierwszy przedsiębiorcy rozliczą w CIT ulgi wprowadzone półtora roku temu Polskim Ładem, takie jak: na robotyzację, na prototyp, na ekspansję, sponsoringową, konsolidacyjną i inne.

Do tej pory MF nie opublikowało żadnych urzędowych objaśnień tłumaczących zasady korzystania z tych preferencji. A wątpliwości jest wiele, o czym na bieżąco informujemy na łamach DGP.

Z zapowiedzi przedstawicieli MF wynikało, że do końca czerwca zostanie objaśniona ulga na ekspansję, ale nadal tak się nie stało. Beata Karbownik, wicedyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów, poinformowała wczoraj, że projekt objaśnień w tym zakresie ma niedługo trafić do konsultacji zewnętrznych. Ma się to stać jeszcze przed upływem terminu na złożenia deklaracji CIT – zapowiedziała wicedyrektor.

Poinformowała też, że uaktualnione zostaną objaśnienia dotyczące daniny solidarnościowej – tej, której termin rozliczenia już minął. Podatnicy PIT o rocznych dochodach powyżej 1 mln zł musieli zapłacić tę daninę do 2 maja br.

Usługa Twój e-PIT

Z danych MF wynika, że spośród 11,3 mln zeznań złożonych z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT w rozliczeniu za 2022 r. podatnicy wysłali samodzielnie 7,3 mln, czyli uzupełnili przygotowany im przez skarbówkę PIT (np. o ulgi) i go zaakceptowali. W ten sposób złożono:

6,6 mln deklaracji PIT-37,

300 tys. deklaracji PIT-28,

200 tys. deklaracji PIT-38,

200 tys. deklaracji PIT-36.

Pozostałe 4,6 mln zeznań PIT-37 i PIT-38 zostało zaakceptowanych automatycznie 2 maja br. przez Krajową Administrację Skarbową (podatnicy nie wprowadzili żadnych zmian ani nie rozliczyli się samodzielnie). To mniej niż w 2022 r., gdy automatycznie zaakceptowanych zostało 5 mln zeznań.

Zwroty i dopłaty

W tym roku fiskus wypłacił podatnikom rekordową kwotę zwrotu podatku, bo w sumie 27 mld zł (wykazaną w 15,7 mln deklaracji). Średnio było to ponad 1,7 tys. zł.

Podatek dopłaciło natomiast 1,8 mln zł osób na kwotę 11,2 mld zł. To mniej niż rok wcześniej, gdy dopłacić musiało 4,9 mln zł osób, łącznie na kwotę 14,9 mld zł.

Należy jednak pamiętać, że rekordowe zwroty to jednak wynik bałaganu, który powstał w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. Polskiego Ładu. Próbowano go opanować, wprowadzając mechanizm tzw. rolowania zaliczek. Mechanizm ten został uchylony 1 lipca 2022 r., a zarazem zlikwidowano ulgę dla klasy średniej. Obniżono natomiast dolną stawkę skali podatkowej z 17 proc. do 12 proc.

Chociaż zmiany, które weszły w życie od 1 lipca 2022 r., były korzystne dla podatników, ustawodawca musiał zabezpieczyć się na wypadek, gdyby okazało się, że ktoś jednak na nich straci (w porównaniu z rozwiązaniami z Polskiego Ładu). Dlatego wprowadzono przepisy o hipotetycznym podatku.

To jednorazowe rozwiązanie polegające na sprawdzeniu przez KAS, czy zasady wynikające z Polskiego Ładu nie były dla podatnika korzystniejsze i nie trzeba mu zwrócić podatku.

Z danych MF wynika, że hipotetyczny podatek należał się 272 tys. osób. Otrzymały one dodatkowy zwrot łącznie w wysokości 136 mln zł.

Błędy w zeznaniach

Niektóre ulgi (np. ulga dla pracujących seniorów), mimo że zostały wpisane w zeznaniach przygotowanych przez skarbówkę, mogą się podatnikowi nie należeć. Chodzi o te ulgi, które były wykazane w informacjach złożonych przez płatnika (np. pracodawcę), a KAS je tylko przepisał do zeznań.

Skarbówka będzie teraz to weryfikować, o czym poinformowała wczoraj Emilia Folfoszyńska, naczelnik wydziału obsługi klientów indywidualnych w departamencie relacji z klientami w Ministerstwie Finansów.

Jeżeli okaże się, że ulga się podatnikowi nie należała, albo należała się w niższej wysokości, to trzeba będzie zapłacić zaległy podatek i odsetki za zwłokę.

E-deklaracje

Podatnicy PIT złożyli też sporo zeznań przez system e-Deklaracje – aż 8 mln. Docelowo jednak, jak mówiono na wczorajszej konferencji, wszystkie zeznania PIT będą składane przez e-Urząd Skarbowy. Wyłączona zostanie możliwość korzystania z systemu e-Deklaracje.

Wspólne rozliczenie

4,1 mln podatników rozliczyło się za 2022 r. wspólnie z małżonkiem, a 500 tys. jako osoby samotnie wychowujące dziecko.

Przypomnijmy, że pierwotnie Polski Ład zlikwidował preferencyjne rozliczenie samotnych rodziców (wprowadził inną ulgę), ale ostatecznie przywrócono poprzednie rozwiązanie. Obecne przepisy wykluczają preferencję, gdy w grę wchodzi naprzemienna opieka.

1,5 proc. PIT

Resort szacuje, że w rozliczeniu za 2022 r. podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. PIT. To więcej niż dotychczas. W ubiegłym roku w związku z rozliczeniem za 2021 r. do OPP trafiło ponad 1,1 mld zł. Wówczas jednak podatnicy przekazywali 1 proc. swojego PIT. Ustawodawca zwiększył odpis, ponieważ wiele osób, ze względu na kwotę wolną od podatku (30 tys. zł), w ogóle nie płaci daniny albo uiszcza ją w bardzo małej wysokości (z uwzględnieniem 12-proc. stawki).

– Podatnicy mają czas do końca czerwca br. na weryfikację, czy dana organizacja jest na liście OPP uprawnionej do otrzymania środków z 1,5 proc. – przypomniała wiceminister Anna Chałupa.

Jeżeli OPP nie figuruje na liście, to podatek nie zostanie jej przekazany.

Zmiany w Twój e-PIT

Od przyszłego roku w ramach usługi Twój e-PIT Krajowa Administracja Skarbowa wypełni zeznania roczne za 2023 r. nie tylko osobom fizycznym, lecz także przedsiębiorcom. Przypomniała o tym Katarzyna Prus-Malinowska, dyrektor departamentu relacji z klientami w MF.

Zmiana ta wynika z nowelizacji z 26 maja 2023 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059), zwanej potoczne SLIM VAT 3. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Za rok fiskus pomoże rozliczyć się z PIT przedsiębiorcom” (DGP nr 75/2023). ©℗