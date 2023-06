Prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jako prawo majątkowe, podlega dziedziczeniu na podstawie art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej – twierdzi szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dlatego już kolejny raz zmienił z urzędu interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, tym razem z 6 lipca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.320.2021.2.JK2), która takiego prawa odmawiała. Wcześniej szef KAS 21 listopada 2022 r. (sygn. DOP3.8222.7.2022.CNRU) zmienił inną interpretację indywidualną w tej sprawie. Pisaliśmy o tym w artykule „Ulga na termomodernizację jednak nie wygasa ze śmiercią” (DGP nr 241/2022).

Dyrektor KIS również w interpretacji z 6 lipca 2021 r. twierdził, że ulga termomodernizacyjna jest prawem ściśle związanym z osobą zmarłego i spadkobierca nie może przejąć do niej prawa. Inaczej jednak uważa szef KAS. W najnowszej interpretacji zmieniającej wyjaśnił, że prawo do ulgi termomodernizacyjnej należy zaliczyć do przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw majątkowych, a więc co do zasady może ona podlegać przejęciu na podstawie art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej.

Jednak zastrzegł, że podatnik – spadkobierca nie może zrealizować prawa do skorzystania z przysługujących spadkodawcy uprawnień do ulgi termomodernizacyjnej przez wykazanie kwoty odliczenia z tego tytułu w złożonym (własnym) zeznaniu (PIT-36 lub PIT-37) oraz w załączniku do tego zeznania (PIT/O) za rok podatkowy, w którym spadkodawca poniósł wykazywane wydatki uprawniające do tej ulgi. Według organu należy mieć tu na uwadze art. 100 par. 2 ordynacji, zgodnie z którym naczelnik urzędu skarbowego orzeka w odrębnej decyzji o odpowiedzialności lub uprawnieniach spadkobierców, gdy deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono. Decyzja ta powinna określać kwotę możliwą do odliczenia przez spadkobiercę w kolejnym roku, z uwzględnieniem okresu odliczenia. Zgodnie bowiem z art. 26h ust. 7 ustawy o PIT kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega potrąceniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

„Jeżeli spadkobierca będzie kontynuować inwestycję termomodernizacyjną uwzględnioną w decyzji, o której mowa w art. 100 par. 2 ordynacji podatkowej, w odziedziczonej nieruchomości, ma obowiązek ją zakończyć w terminie 3 lat i odliczyć wydatki w ramach limitu przysługującego spadkodawcy” – wyjaśnił szef KAS. Początkiem biegu trzyletniego okresu jest data poniesienia pierwszego wydatku na tę inwestycję przez spadkodawcę. Organ przypomniał, że ustawodawca nie ograniczył stosowania ulgi do jednej inwestycji (jednego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego), lecz określił jej górny limit – 53 tys. zł. – Należy zatem przyjąć, że w sytuacji dziedziczenia prawa do ulgi spadkobierca ma możliwość rozpoczęcia nowej inwestycji na odziedziczonej nieruchomości w ramach limitu przysługującego spadkodawcy – podkreślił szef KAS. ©℗