Termin na złożenie sprawozdania finansowego do szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez podatników PIT w tym roku ostatecznie upływa 2 maja 2023 r. – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Zasadniczo bowiem składa się je w terminie złożenia zeznania PIT, a ten w tym roku mija właśnie 2 maja 2023 r. (30 kwietnia przypada bowiem w niedzielę, a 1 maja jest dniem świątecznym). Na forach internetowych księgowi zastanawiają się jednak, czy samo sprawozdanie finansowe nie powinna być wysłane do szefa KAS do 30 kwietnia. Wątpliwość wzięła się prawdopodobnie z tego, że jeżeli termin sporządzenia sprawozdania (czyli do 31 marca, gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym) przypada w dzień wolny od pracy — to nie ulega przesunięciu. Chodzi bowiem o to, że termin na sporządzenie sprawozdania wynika z ustawy o rachunkowości, a do niej nie stosuje się zasad dotyczących przesuwania terminu wynikającego z ordynacji podatkowej (art. 12 par. 5). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP (patrz odpowiedź w ramce) przyznało, że do terminu złożenia sprawozdania przez podatników PIT taką zasadę się stosuje. To oznacza, że podatnicy PIT sprawozdania muszą przesłać do szefa KAS w terminie do 2 maja 2023 r.

Przypomnijmy, że do szefa KAS (a w praktyce do Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie) muszą składać swoje sprawozdania finansowe osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe, czyli osoby, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro.

Obowiązek ten dotyczy również podatników CIT, którzy nie mają obowiązku składania tych dokumentów do KRS, czyli fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej.

Roczne sprawozdanie można utworzyć i wysłać szefowi KAS przy użyciu:

- bezpłatnej ministerialnej aplikacji na stronie: podatki.gov.pl,

- dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych.

Gotowe sprawozdanie można też przekazać przez ePUAP (adresując do Zachodniopomorskiego US w Szczecinie).

Obowiązku przesyłania sprawozdania finansowego do skarbówki nie mają spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. One składają swoje roczne raporty tylko do KRS, a ten przekazuje je do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.