Zastanawiamy się nad korzystaniem z procedury call-off stock, bo nie będziemy musieli zarejestrować się do VAT w państwie UE, do którego wysyłane są towary. Jakie warunki trzeba spełnić i jak będzie przebiegała ewidencja księgowa?

Procedura magazynu typu call-off stock przewiduje dwie możliwości przemieszczania towarów, tj.: na terytorium Polski i na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska. Przy czym, aby z niej skorzystać, trzeba spełnić warunki wskazane w ustawie o VAT [ramka]. Co ważne, zgodnie z art. 13a ust. 1 i art. 13h ust. 1 ustawy o VAT przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock nie uznaje się ani za wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów, ani za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Warunki do łącznego spełnienia na terytorium Polski: • towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od wartości dodanej lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska na terytorium Polski w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock innemu podatnikowi, uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami; • podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; • podatnik, któremu mają zostać dostarczone towary, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL są znane podatnikowi podatku od wartości dodanej wysyłającemu lub transportującemu towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu; • podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji oraz podaje w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej numer identyfikacji podatkowej. Warunki do łącznego spełnienia na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska: • towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz z Polski na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock podatnikowi podatku od wartości dodanej uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami; • podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, do którego przemieszcza towary z Polski; • podatnik podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary są wysyłane lub transportowane, jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to państwo członkowskie są znane podatnikowi wysyłającemu lub transportującemu towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu; • podatnik wysyłający lub transportujący towary rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji oraz podaje w informacji podsumowującej – numer identyfikacyjny.

W księgach

Jeżeli warunki dla procedury magazynu typu call-off stock na terytorium Polski są spełnione, wówczas wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane przez podatnika, któremu mają zostać one dostarczone, przy czym na terytorium Polski dochodzi do tego w momencie przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile przeniesienie to nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock. Wiążą się z tym następujące księgowania:

Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”, Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”;

Wn konto 33 „Towary”, Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

VAT ewidencjonujemy:

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne-VAT naliczony” albo konto 40 „Koszty według rodzajów-podatki i opłaty” lub odpowiednie konto zespołu 5;

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne-VAT należny”.

Ewentualne różnice kursowe księgujemy: Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”, Ma konto 75-0 „Przychody finansowe” lub Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”, Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”.

Z kolei w razie spełnienia warunków dla procedury magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się za dokonaną przez podatnika wysyłającego lub transportującego towary na terytorium Polski w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na podatnika podatku od wartości dodanej, któremu te towary mają być dostarczone, o ile przeniesienie to nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock. W tej sytuacji należy to zaksięgować:

Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”, Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”;

Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”, Ma konto 33 „Towary”.

Ewentualne różnice kursowe ujmujemy: Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”, Ma konto 75-0 „Przychody finansowe” lub Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”; Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”.

Kiedy stawka 0 proc.

Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0 proc., pod warunkiem że podatnik:

dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi;

przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska (np. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika/spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów z Polski, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu, dokument potwierdzający zapłatę za towar, dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska);

składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Jeżeli warunek dotyczący posiadania dowodów na to, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za:

okres miesięczny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres. Wtedy podatnik powinien wykazać tę dostawę w ewidencji za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium Polski, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada on dowodów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy. To wymaga dokonania w księgach korekty przychodu z tytułu WDT i VAT należnego: Wn konto 73-0 „Sprzedaż towarów”, Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”, Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne-VAT”;

okres kwartalny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres. Wtedy podatnik powinien wykazać tę dostawę w ewidencji za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium Polski, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy. To z kolei wymaga dokonania w księgach korekty przychodu z tytułu WDT i VAT należnego: Wn konto 73-0 „Sprzedaż towarów”, Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”, Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne-VAT”.

Otrzymanie dowodów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0 proc. w ewidencji za okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana, oraz dokonania korekty deklaracji podatkowej i odpowiednio informacji podsumowującej. Księgowanie będzie następujące: Wn konto 73-0 „Sprzedaż towarów”, Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne-VAT”, Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”.

Gdy zastąpienie

Jeżeli w ww. terminie podatnik, któremu mają zostać dostarczone towary (a przy przemieszczaniu towarów na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska – podatnik podatku od wartości dodanej) zostaje zastąpiony przez innego podatnika (podatnika podatku od wartości dodanej), uznaje się, że w okresie zastąpienia nie miało miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), pod warunkiem jednak że:

podatnik zastępujący (podatnik zastępujący podatnika podatku od wartości dodanej) jest uprawniony do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zgodnie z porozumieniem zawartym między nim a podatnikiem podatku od wartości dodanej wysyłającym lub transportującym towary (podatnik wysyłający lub transportujący towary);

podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary (podatnik wysyłający lub transportujący towary) nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (odpowiednio: na terytorium państwa członkowskiego, do którego przemieszcza towary z terytorium Polski);

podatnik zastępujący (podatnik zastępujący podatnika podatku od wartości dodanej) jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE (jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrz wspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski), a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL (numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to państwo członkowskie) są znane podatnikowi podatku od wartości dodanej wysyłającemu lub transportującemu towary (podatnikowi wysyłającemu lub transportującemu towary) w momencie zastąpienia;

podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary (podatnik wysyłający lub transportujący towary) podaje w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej (w informacji podsumowującej) – numer identyfikacji podatkowej,

zastąpienie zostało zarejestrowane przez podatnika podatku od wartości dodanej wysyłającego lub transportującego towary (podatnika wysyłającego lub transportującego towary) w ewidencji.

Jeżeli w ww. terminie przestaje być spełniany którykolwiek z ww. warunków, wtedy uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) nastąpiło z chwilą, gdy warunek ten przestał być spełniany. Jeżeli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło na osobę inną niż podatnik (odpowiednio: podatnik podatku od wartości dodanej), któremu mają zostać dostarczone towary, lub podatnik go zastępujący, uznaje się, że warunki te przestają być spełnione bezpośrednio przed taką czynnością. W razie gdy towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie przemieszczone (na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski), lub na terytorium państwa trzeciego, uznaje się, że ww. warunki przestają być spełnione bezpośrednio przed rozpoczęciem tej wysyłki lub transportu. Z kolei w przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów wprowadzonych (przemieszczonych) do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock uznaje się, że ww. warunki przestają być spełnione w dniu, w którym towary zostały zniszczone, utracone lub skradzione, a jeżeli określenie takiego dnia nie jest możliwe – w dniu, w którym stwierdzono ich zniszczenie lub brak. Księgujemy to: Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki-rozliczenie niedoborów”, Ma konto 33 „Towary” lub konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” , Wn/Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki – rozliczenie niedoborów”, Ma/Wn konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów” . Zaś rozliczenie niedoboru towarów księguje się: Wn konto 23 „Rozrachunki z pracownikami” lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki – należności dochodzone na drodze sądowej” lub konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”, Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki – rozliczenie niedoborów”).

Jeżeli w ww. terminie nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz podatnika, któremu mają zostać dostarczone towary (odpowiednio: podatnika podatku od wartości dodanej), lub podatnika go zastępującego, ani nie zaszła żadna z powyższych okoliczności, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) ma miejsce w dniu następującym po upływie tego terminu. Z kolei jeżeli w ww. terminie nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel i towary zostały powrotnie przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wysłane lub przetransportowane (na terytorium Polski), a podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary (podatnik wysyłający lub transportujący towary) zarejestrował ich powrotne przemieszczenie w ewidencji, wówczas uznaje się, że nie miało miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).