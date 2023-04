Problemy techniczne dotyczące fiskalizacji kas online zostały już usunięte – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Problem pojawił się w poniedziałek 17 kwietnia 2023 r., o czym Ministerstwo Finansów poinformowało dzień później. Został on rozwiązany dopiero po trzech dniach, bo dopiero 20 kwietnia 2023 r., co potwierdził resort w odpowiedzi na pytanie DGP. W tej sprawie na stronie resortu (www.podatki.gov.pl) pojawił się już też komunikat.

Resort wyjaśnił w odpowiedzi na pytania naszej redakcji, że awaria dotyczyła jednej z usług Centralnego Repozytorium KAS (CRK) – usługi umożliwiającej fiskalizację kas. - Jednym ze skutków awarii był brak możliwości wysłania przez kasę raportu z fiskalizacji, co w przypadku niektórych modeli blokowało kasę po próbie fiskalizacji – wyjaśnił resort. Dodał, że awaria nie miała żadnego wpływu na działanie zafiskalizowanych, używanych przez podatników kas.

Taka przerwa to dość spory problem dla samych przedsiębiorców. - Nie można było przez ten czas fiskalizować żadnych urządzeń fiskalnych online (a inne nie są dopuszczone do sprzedaży), co naraziło wielu przedsiębiorców na starty finansowe, gdyż nie mogli wystartować ze sprzedażą w swoich sklepach, lokalach gastronomicznych, salonach fryzjerskich, itd. – podkreśla Marcin Łagowski z A&M DOMAR, która zajmuje się dystrybucją kas fiskalnych.