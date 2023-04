Reklama

Sezon komunijny w pełni. Od lat prezenty dawane z tej okazji przekraczają wartość drobnego upominku. Częściej mamy do czynienia z dużymi kwotami gotówki, prezentami w postaci drogich rowerów, komputerów, konsol czy w końcu quadów lub nawet wycieczek. Nie tylko w związku z galopującą inflacją, wartość prezentów komunijnych poszła mocno w górę. Należy jednak pamiętać, że część z nich powinniśmy zgłosić fiskusowi. W zależności od wartości prezentu, a także tego kto go przekazuje, podatku nie trzeba będzie zapłacić.

Reklama

Darowizna – grupy podatkowe

Skoro prezent na komunię to klasyczna darowizna, reguły opodatkowania darowizn, w tym przekazywanych w ramach rodziny, określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wskazuje ona określone grupy podatkowe:

Reklama

- grupa I – małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;

- grupa II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

- grupa III – pozostałe osoby.

Darowizna – kwoty wolne od podatku

Do grup podatkowych przynależne są określone kwoty, jakie możemy przekazać danej osobie bez podatku, a kiedy ten podatek będzie trzeba zapłacić. Po zmianach z 13 października 2022 r., opodatkowaniu podlega nabycie od jednej osoby darowizny o czystej wartości przekraczającej:

- jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy - 10 434 zł (dotąd było to 9637 zł);

- jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy - 7878 zł (dotąd było to 7276 zł);

- jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy – 5308 zł (dotąd było to 4902 zł).

Co ważne, do wskazanych wyżej limitów wlicza się nie tylko ostatnią darowiznę przekazaną z okazji komunii, ale także wszystkie darowizny od jednej osoby z okresu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Warto o tym pamiętać, jeśli wujek lub ciocia poczynili już jakieś poważniejsze zakupy na rzecz dziecka lub przekazali mu większą kwotę pieniędzy, i zgłosili to do fiskusa.



Darowizna w bliskiej rodzinie – specjalne zwolnienie z podatku

Na szczęście w przypadku prezentów w najbliższej rodzinie przepisy podatkowe nie są tak bezduszne, jak twierdzi wielu podatników. Jeżeli otrzymaliśmy prezent od rodziców, dziadków, rodzeństwa a także macochy czy ojczyma, nawet jeśli jego wartość przekroczy 10 434 zł brutto, nie trzeba będzie płacić podatku. Jak to zrobić?

Warunkiem w tym przypadku jest jednak zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania prezentu. Zgłoszenia dokonujemy na formularzu SD-Z2. Za małoletnie dziecko zgłoszenie to realizują oczywiście rodzice, względnie opiekunowie prawni w imieniu dziecka. Ważne też, aby był to prezent w postaci gotówki, którą da się np. przelać na konto bankowe. Będziemy posiadać w ten sposób odpowiedni dokument poświadczający ten prezent w postaci potwierdzenia przelewu.

Jeśli należymy do pierwszej grupy podatkowej, a zatem jesteśmy np. rodzicem dziecka, nie zapłacimy podatku, jeśli

- kwota prezentu nie przekracza 10 434 złotych brutto

- nawet jeśli przekracza tę kwotę, ale zgłosiły ją w ciągu 6 miesięcy do Urzędu Skarbowego

Prezent w postaci darowizny od wujka czy cioci w kwocie nie większej niż 7878 zł brutto także nie będzie objęty wymogiem zgłoszenia. Jeśli kwota będzie wyższa, należy zgłosić ją fiskusowi na odpowiednim formularzu SD-3 i zapłacić wskazany w odpowiedzi na pismo podatek. Urząd Skarbowy poda kwotę do zapłaty, numer konta oraz termin płatności. Gdyby nasz obdarowany prezent otrzymał od sąsiadki, kwotą wolną od podatku będzie 5308 złotych brutto.

Skoro znamy już kwoty wolne od podatku, na koniec warto pochylić się nad kwestią – ile pieniędzy powinniśmy przeznaczyć na prezent komunijny. Internet zasypany jest tysiącami artykułów o tym, ile powinien być wart taki prezent. Najlepiej zachować zdrowy rozsądek, nie przekraczać kwot wolnych od podatku przy darowiźnie, uwzględniając jednak wysoką inflację.