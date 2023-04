Jest to konsekwencją nowelizacji określanej jako Polski Ład, przy czym jest to zmiana o charakterze stałym, a nie tylko mającym zastosowanie w odniesieniu do 2022 r. Ta sama nowelizacja sprawiła, że wielu przedsiębiorców zdecydowało się przejść na ryczałt, więc dla nich będzie to pierwsze rozliczenie roczne w tej formie. Z kolei ze względu na to, że w tym roku 30 kwietnia przypada w niedzielę, a 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy, w praktyce zeznanie za 2022 r. może być złożone nawet 2 maja 2023 r. Podatnicy, którzy opłacali w minionym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i postanowili pozostać przy tej formie opodatkowania, sporządzając swoje roczne rozliczenie podatkowe, muszą posłużyć się wspomnianym wyżej formularzem PIT-28 (PIT-28S w przypadku rozliczenia przedsiębiorstw w spadku).