Kapituła naszego redakcyjnego rankingu doceniła państwa sukces, jakim była wygrana w 2022 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie C-696/20. Chodziło o opodatkowanie transakcji łańcuchowych. Jakie znaczenie ma to orzeczenie TSUE dla ogółu podatników?

Dorota Pokrop: Wyrok dotyczył ekstremalnego przypadku, bo nie zdarzało się wcześniej, by organy nakładały na podatnika aż 46 proc. VAT. W tej sprawie organy odmówiły odliczenia podatku z faktur wystawionych przez polskiego dostawcę, a zarazem nałożyły na podatnika 23 proc. podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce (mimo że towary z Polski wyjechały) i to bez prawa do odliczenia. Istotne dla wszystkich podatników jest to, że trybunał zakazał opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów w sytuacji, gdy nie ma oznak wyłudzenia podatku i to mimo że przepis pozwalający na to wprost istnieje w dyrektywie VAT. TSUE uznał jednak, że nie taki był cel tego przepisu i dlatego nie można na jego podstawie odmawiać podatnikowi odliczenia VAT, jeśli nie ma ryzyka uszczerbku wpływów budżetowych. TSUE podkreślił przy tym, że wszelkie ograniczenia zasady neutralności muszą być wyjątkiem i mogą być stosowane tylko, gdy są niezbędne.