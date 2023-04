Zapowiedzi takiej zmiany pojawiły się w pierwszej połowie zeszłego roku, gdy w Krajowym Programie Reform w pkt A4.7 rząd przewidywał „ograniczenie segmentacji rynku pracy”. Celem tej zmiany miało być zwiększenie ochrony socjalnej wszystkich osób pracujących na podstawie kolejnych umów zleceń. Służyć temu miało objęcie przychodów z tych umów składkami na ubezpieczenia społeczne. Reforma miała zostać wdrożona na początku 2024 r. W praktyce oznaczałoby to zmniejszenie nawet o 40 proc. dodatkowych dochodów zleceniodawców z kolejnych umów, po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne i pełnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Za zaskakujące można uznać zatem to, że w najnowszych planach rządu takiej reformy już nie ma. Z projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2023 r., który w piątek trafił do konsultacji społecznych, wynika, że w kwestii zmniejszania segmentacji rynku pracy rząd planuje na ten rok wyłącznie „podjęcie prac analitycznych nad możliwymi rozwiązaniami prawnymi” i „dalsze monitorowanie rynku pracy”. Wygląda na to, że rząd chce uniknąć drażliwych społecznie kwestii.