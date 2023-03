Spytała o to spółka, która otrzymuje dużo faktur, faktur korygujących, not księgowych, rachunków itp. Wyjaśniła, że dokumenty, które dostaje w formie papierowej, są podstawą do zapisu operacji gospodarczej w księgach rachunkowych i do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Spółka skanuje te dokumenty, by następnie przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej. Papierowe utylizuje.

Chciała się upewnić, że nie odbierze jej to możliwości zaliczenia wydatków do podatkowych kosztów. Argumentowała, że ustawa o CIT nie reguluje sposobu przechowywania dowodów księgowych. Dlatego – jak twierdziła – dokumenty źródłowe stanowiące podstawę do zapisów w księgach rachunkowych można przechowywać w dowolnej formie. Uważała, że brak (w wyniku utylizacji) oryginalnego dokumentu źródłowego nie oznacza automatycznie, że wydatek nie może być podatkowym kosztem.