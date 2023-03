Jeżeli dana OPP była w tym wykazie rok wcześniej i podatnik przekazał jej wtedy 1 proc. PIT, ale potem została z tego rejestru usunięta, nie pojawi się ona w rozliczeniu sporządzonym dla podatnika przez skarbówkę. Co do zasady bowiem zeznanie jest uzupełniane o OPP, której podatnik rok wcześniej darował pieniądze. Można jednak zmienić wskazanie.

Warto się upewnić, że nowo powstała OPP ma prawo do 1,5 proc. PIT za dany rok. Organizacja, która otrzymała status OPP np. w grudniu 2022 r., zostanie po raz pierwszy uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. PIT dopiero za 2023 r. (a więc faktycznie otrzyma środki dopiero w 2024 r.), a i to pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2022 r. w bazie sprawozdań OPP.