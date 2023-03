Chodzi o montaże rozmaitych urządzeń (takich jak winda, rolety automatyczne itd.) oraz systemów i instalacji (np. monitoringu, klimatyzacji, systemu alarmowego, wentylacji itd.). Są to nakłady na instalacje i urządzenia, które – co do zasady – są zaliczane do zupełnie innych grup środków trwałych niż budynki i lokale o charakterze mieszkalnym.