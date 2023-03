Skutki podatkowe przekazywania świadczeń pracownikom przez pracodawców to nie jest nowy temat, ale ostatnio zyskał na swej aktualności za sprawą nowych wyroków i interpretacji, które są ważne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla zatrudnionych przez nich osób. Bo o ile w praktyce to głównie pracodawcy – jako płatnicy (PIT od przychodów pracownika) i podatnicy (koszty uzyskania przychodów i VAT pracodawcy) – przekazując świadczenie, muszą dążyć do dokonania prawidłowych rozliczeń z fiskusem, o tyle konsekwencje części ich decyzji spoczywają również na pracowniku jako podatniku. W przypadku bowiem obciążenia podatkiem dochodowym pracownika, pracodawca jako płatnik nalicza i pobiera zaliczkę, ale to pracownik jako podatnik dokonuje rozliczenia rocznego. Nie zgadzając się z decyzją płatnika, podatnik może dokonać innego rozliczenia niż to zastosowane przez pracodawcę. Najczęściej jednak dyskusje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem występują już wcześniej, w trakcie roku.