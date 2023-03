Wiceszef resortu finansów w środę brał udział w debacie towarzyszącej pierwszemu czytaniu projektu noweli o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy prowadzenia ewidencji płatności dla podmiotów z dużą liczbą wpłat.

Soboń odniósł się też do pytań posłów o projekt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który wprowadzi e-fakturę jako powszechny system rozliczania.

"Zakładam, że po tych wszystkich konsultacjach, które przeprowadziliśmy ponownie z rynkiem (...) jutro (w czwartek - PAP) projekt stanie na Stałym Komitecie RM i zostanie niebawem przyjęty przez Radę Ministrów, co też będzie wypełnieniem naszych zobowiązań" - przekazał przedstawiciel MF.

Krajowy System e-Faktur działa już od początku 2022 r., ale udział w nim jest dobrowolny. Ministerstwo Finansów chce, by od 1 lipca 2024 r. był to już system obowiązkowy. Za jego pośrednictwem przedsiębiorcy będą wystawiać faktury VAT, które następnie w czasie rzeczywistym będą udostępnianie kontrahentom. Jedną z zalet KSeF ma być fakt, że będzie też służył do archiwizowania faktur elektronicznych. Zdaniem MF wdrożenie KSeF pozwoli na optymalizację procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych.

Sejm w środę zdecydował o skierowaniu do dalszych prac w komisji finansów projektu dotyczącego prowadzenia ewidencji płatności dla podmiotów z dużą liczbą wpłat. Jest to transpozycja unijnego prawa do przepisów krajowych i dotyczy zwalczania oszustw VAT. Zgodnie z projektowanymi przepisami, administracja podatkowa zyska dodatkowe narzędzie do skuteczniejszego zwalczania oszustw związanych z VAT, w międzynarodowym handlu elektronicznym. Dostawcy usług płatniczych będą prowadzić kwartalną ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Obowiązek będzie dotyczył m.in. krajowych banków, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych, instytucji płatniczych i SKOK-ów.

Nowym obowiązkiem mają być objęte tylko płatności transgraniczne. Ewidencja będzie prowadzona, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie zasady liczenia progu płatności transgranicznych oraz zasady określania lokalizacji płatników i odbiorców płatności.

Zgodnie z nowymi przepisami, określone zostaną także szczegółowo dane dotyczące ewidencji, która prowadzona będzie przez dostawcę usług płatniczych. Są to m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności otrzymanych przez tego odbiorcę (m.in. dotyczące kwoty i daty) i ewentualnych zwrotów płatności.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r. (PAP)

autor: Michał Boroń

