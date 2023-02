Przedsiębiorcy muszą do 20 lutego zdecydować, jak będą rozliczać się z fiskusem w 2023 r. Przy dochodach do ok. 10 tys. zł warto rozważyć skalę podatkową, przy wyższych – korzystniejszy może być ryczałt lub stawka liniowa.

Termin 20 lutego ma znaczenie nie tylko dla celów podatkowych, lecz także w kontekście rozliczenia z ZUS. Do 20 lutego przedsiębiorcy muszą złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA za styczeń, w której wskazują formę opodatkowania oraz podstawę wymiaru składki zdrowotnej.