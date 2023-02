Reklama

Uregulowanie niedopłaty podatków nie jest ściśle związane z terminem złożenia zeznania Firma X złożyła zeznanie roczne CIT 1 marca 2022 r. niedopłatę podatku wynikającą z zeznania uregulowała 31 marca 2022 r. – zgodne z obowiązującymi przepisami.

Niedopłata podatku dochodowego (PIT,CIT) może wynikać z niewłaściwego wyliczania zaliczek miesięcznych na ten podatek (wpłata zaliczki w zaniżonej kwocie, błędne określenie przychodów bądź kosztów, zastosowanie złej stawki podatkowej, brak wpłaty zaliczki).

W opisanej sytuacji, w przypadku kontroli skarbowej, sankcją są odsetki od różnicy pomiędzy zaliczką należną (właściwie naliczoną) a wpłaconą. Dodatkową sankcją mogą być w praktyce kary za uporczywe niepłacenie podatku jaki i nieterminowe wpłacanie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku. Wskazane sankcję stosuje się tylko w przypadkach, w których udowodni się celowe i wielokrotne zaniżanie zaliczek należnych. Możliwe są dwie sytuację:

Uporczywe niepłacenie podatku - Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Nieterminowe wpłacanie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku- W tym przypadku Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Jeżeli podatnik w ramach wewnętrznej kontroli zidentyfikuje przyczyny zaniżenia zaliczek, dokona korekty rozliczeń oraz uiści do urzędu należny podatek wraz z odsetkami, będzie to potraktowane jako nieumyślne uchybienia rachunkowe i formalne. Konsekwencje w takim przypadku sprowadzają się do dokonania korekt rozliczeń, w przypadku gdy doszło do zaniżenia podatku, zapłaty należnej kwoty wraz z odsetkami. Powyższe może uchronić podatnika przed sankcjami z KKS.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 859 z późn. zm.)