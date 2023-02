Zmianę przewiduje przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu projekt SLIM VAT 3, czyli nowelizacji ustawy o VAT i innych ustaw. Zakłada on, że dodatkowe zobowiązanie w VAT nie będzie wymierzane automatycznie w wysokości 30 proc., 20 proc. i 15 proc. kwoty zaniżenia podatku, ale – odpowiednio – do 30 proc., 20 proc. i 15 proc. To oznacza, że organ podatkowy będzie mógł zmniejszyć wysokość sankcji odpowiednio do skali przewinienia podatnika, co dotychczas było niemożliwe. Będzie brał pod uwagę takie czynniki, jak: rodzaj i kwotę nieprawidłowości oraz działania podjęte przez podatnika po ich stwierdzeniu.