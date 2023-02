Spytała o to podatniczka, która od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług podstawowej opieki zdrowotnej. Jej mąż jest lekarzem i z początkiem 2023 r. założył odrębną jednoosobową działalność gospodarczą. Małżonków łączy wspólność majątkowa. Kobieta chce w ramach własnej firmy podpisać umowę kontraktową z mężem i zamawiać u niego usługi zdrowotne na rzecz swoich pacjentów. Byłyby one wyceniane na warunkach rynkowych, stosownie do liczby godzin.