Czas na wysłanie PIT-11 do urzędów skarbowych minął z końcem stycznia, ale pozostał problem z rozliczeniem cudzoziemców. Istnieje on już od dawna, co najmniej od 2018 r., a nasilił się w tym roku, bo wskutek wojny w Ukrainie przybyło do Polski wielu uchodźców zza wschodniej granicy. Z kolei część dotychczasowych pracowników wróciła do Ukrainy, aby walczyć z rosyjskim agresorem.