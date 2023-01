Należy jednak wskazać, że otrzymanie przez przedsiębiorcę towarów handlowych w drodze darowizny skutkuje tym, że nabędzie on prawo do rozporządzania nimi. Będzie to zdarzenie gospodarcze, które należy zarejestrować w dokumentacji podatkowo-księgowej prowadzonej dla celów działalności gospodarczej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że towary te mają być wprowadzone do otwartej 23 stycznia 2023 r. przez pana Jana firmy.