Uniwersytet uważał, że nie dotyczą go przepisy o podatku od przychodów z budynków. Chodziło o art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, który przewiduje szczególny (tzw. minimalny) podatek od przychodów z budynków (środków trwałych) stanowiących własność albo współwłasność podatnika, jeżeli budynki te lub ich części zostały oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze. Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę wolną 10 mln zł (art. 24b ust. 9 ustawy o CIT).

Uznał więc, że skoro uniwersytet odpłatnie wynajmuje powierzchnie użytkowe będące częściami składowymi budynków, to zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o CIT zobowiązany będzie do naliczenia i zapłaty podatku , o którym mowa w tym przepisie, jeżeli tylko łączna wartość początkowa uniwersyteckich budynków przekracza 10 mln zł.

WSA we Wrocławiu przyznał rację fiskusowi (sygn. akt I SA/Wr 738/19). Zwrócił uwagę na to, że art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT posługuje się pojęciem dochodów, natomiast art. 24b ustawy o CIT odnosi się do przychodów. Skoro ustawodawca uznał, że zwolnieniu z podatku podlegają dochody, to nie można twierdzić, iż zwalnia także przychody – wyjaśnił sąd.