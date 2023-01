Analizę zapytania warto zapoczątkować odniesieniem się do charakteru prawnego należności samorządowych, które wynikają z typowych stosunków cywilnoprawnych, a mianowicie z umów najmu i dzierżawy. Umowy te mają normatywne podstawy w kodeksie cywilnym. I tak w art. 659 ww. kodeksu postanowiono, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz . Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Z kolei zgodnie z art. 693 k.c. przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.