To już nie pierwsza interpretacja wskazująca na to, że rok podatkowy poprzedzający przejście na estoński CIT (czyli ryczałt od dochodów spółek) może trwać bardzo krótko. Wcześniej dyrektor KIS potwierdził to m.in. w interpretacji z 30 grudnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.813.2022.1.PC). Pisaliśmy o niej w artykule „Fiskus podpowiada, jak zapłacić niższy estoński CIT” (DGP nr 5/2023).