Czy ryczałt za grudzień i za IV kw. 2022 r. należy zapłacić do 20 stycznia? To jedno z najczęściej zadawanych ostatnio pytań. Nic dziwnego, już trzeci rok z rzędu mamy do czynienia z innymi regułami.

Zmiany w tym zakresie funduje ryczałtowcom Ministerstwo Finansów , a w ślad za nim parlament, nowelizując ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540).