Uzasadniając wczorajszy wyrok, sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka wyjaśniła, że niewątpliwie art. 45 ustawy o KAS jest przepisem potrzebnym do wykonywania zadań przez Krajową Administrację Skarbową. – Powinna być jednak zachowana zasada proporcjonalności. Organ uzyskuje dostęp do danych chronionych, ma do tego oczywiście uprawnienia ustawowe, ale może korzystać z nich w ściśle określonych prawem granicach – tłumaczyła sędzia.