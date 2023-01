Ulga na prototyp została wprowadzona rok temu (od 1 stycznia 2022 r.) poprzez dodanie do ustawy o PIT art. 26ga, a do ustawy o CIT art. 18ea. Po raz pierwszy można z niej skorzystać w rozliczeniu rocznym za 2022 r. Przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, którzy po zakończeniu prac B+R przystępują do produkcji próbnej nowego produktu.