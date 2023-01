Spytał o to student, który nie przekroczył jeszcze 26. roku życia, a więc miał prawo do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Tak zwana ulga dla młodych pozwala podatnikom do 26. roku życia nie płacić PIT od przychodów m.in. ze stosunku pracy, umowy zlecenia. Zwolnienie jest limitowane do 85 528 zł przychodów rocznie. Do limitu tego nie wlicza się przychodów opodatkowanych zryczałtowanym PIT, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których zaniechano poboru podatku (art. 21 ust. 39 ustawy o PIT).