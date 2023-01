Co więcej, podatnik może zobowiązać nawet trzech płatników do potrącania kwoty zmniejszającej podatek (łącznie nie więcej niż 300 zł miesięcznie). O zmianach tych pisaliśmy m.in. we wczorajszym artykule „Warto się postarać o niższą zaliczkę w trakcie roku” (DGP nr 1/2023).