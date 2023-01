Chodziło o sytuację, w której wspólnicy spółki maltańskiej zamierzali wnieść 100 proc. jej udziałów do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian otrzymaliby nowo wyemitowane udziały polskiego podmiotu. Nadwyżka ponad ich wartość nominalną zostałaby przekazana na kapitał zakładowy spółki z o.o. Następnie doszłoby do przejęcia – w drodze połączenia zwykłego – spółki maltańskiej przez spółkę z o.o. (jako spółkę matkę posiadającą 100 proc. spółki maltańskiej), czyli do połączenia transgranicznego.