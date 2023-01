Wiele wskazuje na to, że zmiana w zaliczaniu składek ZUS od pensji pracowników do podatkowych kosztów firmy będzie miała zastosowanie po raz pierwszy dopiero do składek zapłaconych do 15 marca 2023 r., a należnych od wynagrodzenia za styczeń br. wypłaconego w lutym.

Spytaliśmy o to ponad dwa miesiące temu resort finansów, najwyraźniej jednak resort sam ma kłopot z odpowiedzią, bo do dziś milczy. Powstaje też inne pytanie - a co ze składkami zapłaconymi w styczniu i lutym 2023 r. od wynagrodzeń za listopad i grudzień 2022 r.? Zabrakło tu przepisu przejściowego, który mówiłby wprost, że obowiązuje tu jeszcze stara zasada, czyli kasowa. Najprawdopodobniej jednak księgowi będą się jej trzymać i na bieżąco zaliczą do kosztów składki zapłacone w styczniu i lutym, skoro nie mogli odliczyć ich od przychodu firmy w listopadzie i grudniu ub.r. Składki ZUS: Co się zmieniło od 2023