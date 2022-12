W resorcie finansów odbyły się wczoraj konsultacje w sprawie nowelizacji ustawy o podatku cukrowym. Według naszych informacji resort finansów uwzględnił apele przedsiębiorców, ale głównie dotyczące technicznej strony poboru, czyli np. przystał na wydłużenie terminu na złożenie wniosku o zwrot opłaty z trzech do sześciu miesięcy. Nie przychylił się natomiast do wniosku, by zrezygnować z opłaty przy produktach przekazywanych na cele charytatywne, napojach roślinnych czy powstających z mieszaniny wody i naturalnego soku owocowego lub warzywnego, które dziś osobno nie podlegają opłacie. Kształt nowego projektu będzie znany na początku 2023 r.