Spytała o to niemiecka spółka, która świadczy usługi wspomagające procesy budowlane. Oferuje m.in. systemy do tymczasowego podparcia konstrukcji przy budowie mostów. Spółka nie ma w Polsce siedziby, oddziału, biura ani warsztatu. Wszelkie prace obliczeniowe są wykonywane z Niemiec. Pracownicy spółki są delegowani do Polski i z przywiezionych elementów wznoszą rusztowanie, które po zakończeniu prac jest demontowane, aby materiały i komponenty mogły zostać przetransportowane z powrotem do Niemiec.